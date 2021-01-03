اتجاه لإعفاء د. القراي من منصبه

الخرطوم: السوداني

علمت (السوداني) أن عدداً من المسؤولين بمجلس الوزراء، يدفعون في اتجاهات إقالة مدير المناهج بوزارة التربية والتعليم د. عمر القراي، من منصبه.

وقالت مصادر (السوداني)، إنه سبق أن ذات المسؤولين طالبوا بإقالته، نسبة لخروجه من حدود صلاحياته وظهوره المتكرر على وسائل الإعلام، وإثارته للجدل. إلا أن وزير التربية والتعليم تمسك به. وتم توجيه القراي للالتزام بحدود عمله وعدم الظهور بوسائل الإعلام بصورة دورية. إلا أن القراي لم يلتزم بالتوجيهات.

وثارت الأسبوع الماضي حملة واسعة تنادي بإقالة القراي من قبل المجمع الصوفي وأئمة مساجد وكُتّاب صحفيين، بسبب لوحة في كتاب التاريخ، للصف السادس (لوحة “خلق آدم” لمايكل أنجلو).