الهلال يطوي ملف الممتاز ويستعد للاشانتي الغاني

الخرطوم : السوداني

أجرى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال عصر أمس بملعبه في امدرمان حصة تدريبية قوية تندرج ضمن إطار التحضيرات لمواجهة فريق الاشانتي كوتوكو الغاني عصر الأربعاء المقبل في إياب الدور الأول لمسابقة دوري ابطال افريقيا؛ وشهد المران مشاركة (27) لاعبا حيث خضعت العناصر التي شاركت بصورة أساسية أمام الاهلي مروي لتمارين استجمام واستشفاء؛ وبدأ تمرين الهلال بمحاضرة تحدث خلالها المدرب الصربي زوران مانولوفيتش مع اللاعبين عن اهمية التحضير للمرحلة المقبلة، وشرح لهم استراتيجيته التي نفذها في تمرين الهلال والتي بدأت بتمارين بدنية متنوعة تحت إشراف مدرب الأحمال التونسي مهدي بن مرزوقي في حين استعان مدرب الحراس كريم السباعي بحارس فريق الشباب للمشاركة في تحضيرات الفريق الأول، كما كان للسباعي حديث خاص مع الحارس جمال سالم.

واختتم تمرين الهلال بتقسيمة تكتيكية في وسط الملعب، وقف خلالها زوران على جاهزية اللاعبين.

هذا وسيوالي فريق الهلال تمارينه التحضيرية بالجوهرة الزرقاء عصر اليوم في حين سيدخل الهلال في معسكر مقفول عقب المران مباشرة وسيؤدي الهلال مرانه الأساسي والرئيسي عصر الغد.