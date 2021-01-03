هلال الأبيض يفتح الملف الإفريقي ويؤدي مرانه الرئيسي اليوم

طوى هلال الأبيض صفحة البطولة المحلية وفتح ظهر أمس الملف الإفريقي حيث خاض تدريبه الأول تاهبا لمواجهة نامينجو التنزاني في إياب كاس الاتحاد الافريقي الثلاثاء المقبل باستاد الهلال في ام درمان وانطلق المران بمحاضرة من الجهاز الفني طالبوا فيها اللاعبين بتناسي بطولة الدوري الممتاز والتركيز على الاستحقاق الافريقي ولا بد من القتال لاستمرار الفريق بالبطولة الافريقية وتعاهد اللاعبون على الظهور بشكل أفضل وقوي أمام بطل تنزانيا والأداء بمسؤولية واستبسال واعادة البسمة للجماهير السودانية ، ومن ثم أخضع المعد البدني المجموعة لتدريبات اللياقة البدنية باستخدام الكرة ومن ثم تنفيذ جمل تكتيكية مختلفة واختتم المران بتقسيمة من وسط الملعب ويواصل الفريق تدريباته حيث يؤدي مرانه الرئيس عصر اليوم للمباراة المرتقبة والتي يعمل من خلالها الفريق العودة وتعويض خسارة الذهاب والتأهل للدور القادم من المنافسة.