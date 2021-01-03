اتحاد الكرة يحذر تجمع الاتحادات ويلوح بالانضباط

أصدر الدكتور كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم تحذيرا لتجمع الاتحادات المحلية الذي دعا لقيام اجتماع ينعقد بجبل أولياء، وأكد شداد بأنهم لاعلاقة لهم في اتحاد كرة القدم بهذه الدعوة، وينبه انه ليس في النظام الأساسي ذكر تنظيم باسم تجمع أو رابطة الاتحادات المحلية أو أندية الممتاز أو الاثنين معا..

وعليه فإن تنظيم تجمع الاتحادات والأندية المذكور في الدعوة الموجهة لها، هو تنظيم غير شرعي ودعوته باطلة والمشاركة فيه توجب المحاسبة، وأن المجموعة التي أنشأت هذا التنظيم غير الشرعي، هي نفسها التي عملت جاهدة لعرقلة مسيرة اتحاد كرة القدم، وإكمال بطولة الدوري الممتاز في الموسمين الماضيين وفشلت في ذلك، والآن تواصل مساعيها بتكتيك جديد مخفية بغايات الحقيقة التي تهدف إلى عودة عهد الفوضى، والشللية، ونهب أموال الفيفا، وبالقدر نفسه فإن التحذير لأعضاء الاتحاد من الاشتراك في الاجتماع أو التجمع غير الشرعي، ولمن وقع الدعوة وإن واصل سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط للمحاسبة بتهمة العمل على تقويض الاتحاد الشرعي، وتفتيته وتأسيس التجمع غير الشرعي.