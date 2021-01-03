حي الوادي يقرر تقديم شكوى ضد كادقلي

قال حي الوادي نيالا إنه بصدد تقديم شكوى رسمية ضد الهلال كادقلي، لعدم التزامه بلائحة الدوري السوداني الممتاز، فيما يتعلق بمباراة الفريقين، التي جرت الجمعة ضمن الأسبوع الثاني من المسابقة.

وكشف عبد الله حجا، مدير الكرة بحي الوادي نيالا، أنهم تقدموا أولا باعتراض لمراقب المباراة ضد الهلال كادقلي، قبل انطلاق اللقاء كما تنص اللوائح، وذلك بعد اكتشافهم عدم تضمين كادقلي للاعبين في كشفه تحت سن 20.

وسيقدم حي الوادي شكواه الرسمية لاتحاد الكرة السوداني، الأحد المقبل، ويُتوقع أن يقوم بتضمين واقعة خروج حارس الهلال كادقلي، نصر الدين محمد، وهو من فئة تحت 20 عاما، وعدم إدخال مكانه لاعب من نفس السن.

يذكر أن مباراة حي الوادي والهلال كادقلي، انتهت بالتعادل السلبي، وقد أكملها الأخير بـ10 لاعبين، بعد خروج حارس مرمى تحت السن مصابا، منذ الدقيقة 55.