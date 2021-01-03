عبد السلام جلود: لهذا السبب لا يوجد ممثلون نجوم بالسودان

الخرطوم : سعيد عباس

قال الفنان الكوميدي عبدالسلام جلود لايوجد بالسودان ممثلين نجوم بمعني الكلمة، مشيرا الى أن كلمة نجم لها مقاييس محددة لا تتوفر لدى الدراميين السودانيين رغم أنهم مبدعون لدرجة كبيرة ويحبون مهنتهم ويخلصون لها وهم مشهورون على المستوى الداخلي والمحلي لكنهم ليسوا نجوماً بمعنى الكلمة ولا يعيشون حياة النجومية بسبب الظروف الأقتصادية التي يمرون بها ومعاناتهم الدائمة مع الفقر وضعف الإمكانات فيما يتعلق بصناعة الأعمال الفنية، وقال جلود (لكوكتيل) إن هناك انفتاحا نوعيا على الفنون بعد الثورة وهذا مؤشر جيد ،وحول نشاطه في مشاركته في سلسلة لمة حبان للفنانين مختار بخيت وربيع طه قال إنها ستعرض خلال شهر رمضان القادم ولديه مشروع فيلم بعنوان حلم الياسمين، وأطلق جلود مناشدة للأسرة الفنية للمساهمة في علاج الكوميدي ناصر أدروب عضو فرقة تيراب الكوميديا بقناة النيل الازرق وتحدث عن حاجة سفره للهند لإجراء عملية عيون بعد أن هدده شبح العمى..