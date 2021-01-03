(سنة سعيدة) أكثر الفيديوهات مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي

الخرطوم :رحمة عبدالمنعم

حقق كليب اغنية (سنة سعيدة) للفنانة ايمان الشريف نسبة مشاهدة عالية على منصات التواصل الأجتماعي، حيث تم تداوله بكثافة بين المهنئين بحلول العام الجديد، وتحمل كلمات الأغنية تهانى وامنيات للعام الجديد2021م ويقول مطلعها : ( قولوا خير السنة جديدة سنة سعيدة مابعيدة .. مافي رووح تكون وحيدة).

وخرجت (سنة سعيدة) بصورة زاهية لتنتشر على نحو واسع عبر (السوشيال ميديا)، بفضل لحونها النشطة ومشاهدها التصويرية الجميلة وكلماتها التي تنثر البهجة في النفس..

الجدير بالذكر أن ايمان الشريف أنتجت عدد من الأغاني في العام الماضي2020 أبرزها ( – ماسكه الجو- نادو لي عشاي- – مالو ؟؟ – الجموعي)، اشتهرت ايمان بلونية مختلفة وتميزت بأغنيات الحماسة وقد تم تكريمها نجمة للموسم الغنائي 2020م