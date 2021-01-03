المؤتمر السوداني يعقد مؤتمره العام أبريل القادم

الخرطوم: السوداني

أعلن رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، انطلاق المؤتمر العام لحزبه في 6 أبريل القادم، وناشد الشعب السوداني داخل الوطن وخارجه بالمساهمة في تغطية نفقات قيام المؤتمر العام الذي تسبقه مؤتمرات قاعدية في كل ولايات السودان.

وقال الدقير في مؤتمر صحفي، إن المؤتمر العام هو استحقاق ديمقراطي، يحرص الحزب على الوفاء به بصورة دورية وهو سانحة لمراجعة أداء الحزب التنظيمي والسياسي بغرض تجويده وتطويره، وتداول المواقع القيادية. وأضاف: نسعى لتقديم ممارسة سياسية تساهم في ترسيخ الديمقراطية، وبناء منظمومة حزبية تساهم مع الآخرين في تحقيق شروط الحياة الكريمة في الوطن الذي يسع جميع أهله.

وحول الراهن السياسي، قال الدقير إن واقع الحال يتطلب التعجيل بتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في مستوياتها الثلاثة، وتمنى أن توفق الأطراف المختلفة في اختيار عناصر مؤمنة بأهداف الثورة ومُستلهمة لروحها وتتوفّر فيها المعايير المطلوبة.

وانتقد الدقير، زيادة أسعار الكهرباء، مؤكداً أن حزبه يرى أن قرارات رفع الدعم يجب أن تكون ضمن حزمة إصلاحات شاملة مع وجود شبكات وإجراءات لحماية اجتماعية للشرائح الضعيفة، وأشار إلى أن سياسة رفع الدعم بطريقة أحادية دون إصلاح شامل جرّبها النظام المباد أكثر من مرة ولم تنجح.

وانتقد طريقة إعلان زيادة أسعار الكهرباء والوقود بتسريبها لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه قضية يتأثر بها كل الشعب وكان يجب على الحكومة أن تتحدث معه بصورة مباشرة وتشرح له حيثيات قراراتها.