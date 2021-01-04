صحة الخرطوم تحذر من خطورة ارتفاع مؤشر إصابات ووفيات كورونا

الخرطوم : السوداني

حذرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، من ارتفاع المنحنى الوبائي للإصابة بكورونا لمؤشرات خطرة .

وكشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن تسجيل 7 وفيات و134 إصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال المدير العام لوزارة الصحة الخرطوم د. محجوب تاج السر منوفلي لدى تقديمه التقرير اليومي للجائحة بمركز طوارئ كورونا، امس، إن محلية الخرطوم مستمرة في تسجيل أعلى معدلات الاصابة مقارنة مع بقية المحليات بتسجيلها (5498) حالة، كاشفا عن زيادة كبيرة في معدل الانتشار بالولاية 20،1 % في كل 10 آلاف من السكان، فضلا عن تسجيل 7حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة .