تجمع المهنيين يطالب بإجازة قانون النقابات ويلوح بالإضراب

الخرطوم : السوداني

هددت لجنة دعم وتعزيز المسار لنقابي بتجمع المهنيين التي تضم اكثر من 65 لجنة تسييرية وتجمع نقابي بالاضراب في حال عدم إجازة قانون النقابات .

فيما طالب التجمع، بإلغاء قانون الاتحادات المهنية، ودعا وزارة العمل للشروع فوراً في إجازة قانون النقابات الموحّد، والذي تواثقت عليه اللجان التسييرية للنقابات الوزارية والمؤسسات والشركات وتوافقت عليه الاتحادات المهنية في الجامعات السودانية، وذلك لإنهاء حالة الفراغ الحالية.

وقال عضو مكتب النقابات بالتجمع سيد عكاشة، في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للانباء بالخرطوم، امس، إنهم يطالبون بإلغاء قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004م والشروع فوراً في تعديل قانون العمل لسنة 1997م، بما يكفل حماية العاملين من سيف الفصل التعسفيّ إلى جانب مراجعة كافة القوانين المتعلقة بشروط العمل وفوائد ما بعد الخدمة وسلامة الصحة المهنية.

الى ذلك هددت لجنة دعم وتعزيز المسار لنقابي تجمع المهنيين التي تضم اكثر من 65 لجنة تسييرية وتجمع نقابي باللجوء الى الاضراب في حال عدم إجازة قانون النقابات الموحد .

وقال عضو مكتب نقابات تجمع المهنيين عمار الباقر انه مع استمرار الفراغ النقابي الحالي تواترت الحوادث التي راح ضحيتها نفر غير قليل من العاملين في المؤسسات الصناعية .