(السوداني) تكشف أسماء وزارات الجبهة الثورية وتمسك حزب الأمة برئاسة التشريعي

الخرطوم: وجدان طلحة

انتهى في وقت متأخر مساء أمس اجتماع بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية تم بموجبه منح الثورية 7 وزارات في الحكومة القادمة وهي “المالية، التعدين، التنمية العمرانية، الرعاية الاجتماعية، الحكم الاتحادي والتربية والتعليم”.

وكشفت مصادر لـ(السوداني) نشوب خلاف بين قحت والجبهة الثورية حول تسميةالوزارة السابعة، وفيما تمسكت الثورية بوزارة الزراعة، رفضت قحت وعرضت عليها وزارة الثروة الحيوانية، وتم رفع الاجتماع على ان يتم عقده مساء اليوم.

وكشفت مصادر (السوداني) ان حزب الأمة طالب بمقعد في المجلس السيادي ورئاسة المجلس التشريعي، ومنحه 5 وزارات في الحكومة القادمة بما فيها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.