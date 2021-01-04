(العدل والمساوة) ترفض تولي رئيسها منصباً تنفيذياً

الخرطوم : السوداني

كشفت مصادر مطلعة لـ(السوداني) عن رفض مؤسسات حركة العدل والمساوة شغل رئيسها د. جبريل إبراهيم لأي منصب تنفيذي بالحكومة .

وقالت المصادر إن د. جبريل عُرض عليه تولي منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، لكنه احال الأمر لمؤسسات الحركة التي رفضت الأمر لعدم توفر شروط الصلاحيات والاختصاصات .

في سياق آخر قالت المصادر إن قوى الحرية والتغيير اخطرت حزب الأمة بمنحه ثلاث حقائب وزارية من بينها الخارجية واشارت الى أن الحزب وعد باخضاع الأمر لمؤسساته بعد مطالبته بخمس حقائب وزراية .