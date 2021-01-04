الاتحادي الأصل: أي هزة للحكومة الانتقالية ستكون آثارها كارثية

الخرطوم: السوداني

أكد عضو المكتب السياسي والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) موسى الحسين دعم حزبه للحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك حتي تعبر البلاد إلى انتخابات حرة وشفافة.

وقال فى تصريح لـ”السوداني” إن اي هزة للحكم الانتقالي ستكون آثارها كارثية على البلد ومستقبل وحدته وصيانة أمنه، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة الانتقالية بعد اقتلاع الثورة لنظام الانقاذ، لافتاً إلي الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الحكومة لتغلغل الدولة العميقة فى مفاصل الدولة

وتابع الحسين ” نحن في الحزب الاتحادي نثمن المجهودات الكبيرة الذي يبذلها السيد حمدوكً وحكومته و تجد منا الدعم والتأييد حتى تعبر الى انتخابات حرة شفافة ونزيهة “.

وانتقد الحسين ما تقوم به لجنة إزالة التمكين باعتبارها الجسم الذي هدفت منه الثورة لإعادة التوازن لأجهزة الدولة وانتزاعها من هيمنة واحتكار الإسلاميين لتعود أجهزة ومؤسسات قومية لكل أهل السودان تبسط الأمن والعدل و تحافظ على النسيج الاجتماعي للوطن، مشيراً إلى أن اللجنة تغولت على سلطة القضاء واصدرت اوامر بمصادرة ممتلكات واموال في صيغة أوامر ادارية هي من صميم عمل القضاء وقال ” صحيح أن الإنقاذ مارست الفساد وفي كل المجالات بإحترافية المافيا والعصابات ومن ثم صعبت مهمة الحصول على بينات وأدلة ومستندات تثبت إجرامهم ولكن ذلك لا يبرر أبداً التعامل مع المجرمين خارج الأطر القانونية والشرعية .