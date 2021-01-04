الشاعر أحمد محمد الشيخ الجاغريو.. رحيل بلا وداع (٣ (

هشام الخليفة*

نبدأ اليوم من حيث انتهينا الحلقة السابقة بالحديث عن شعر الجاغريو العاطفي ودرة أغاني ذلك الضرب من الغناء (طار قلبي) فقد فاتني أن أذكر أن الفتاة الاغريقية التي أحبها شاعرنا هي سليلة أسرة خرطومية مشهورة وخالتها علم على رأسه نار هي (كاترينا) التي سميت المحطة في بداية شارع الديم باسمها، فقد كانت تاجرة مشهورة وشخصية عاصمية بارزة. ذكر لي أخونا الباشمهندس الطاهر صباحي وهو رجل فنان صاحب صوت رخيم أن العم عبد القادر مضوي خليل الجاغريو وكاتم أسراره والذي خلده في كسرة اغنية بنت النيل حين قال (دا الجنن عبد القادر) حكى له أن الشاعر الجاغريو قد اعتكف واعتزل الناس والحياة حتى تكاثفت عليه الضغوط من اصدقائه ليخرج من هذه العزلة المجيدة، فخرج وقد كتب خريدة أصبحت هي أيضا من عيون الشعر العاطفي قال فيها:

حاولت انساك وقلبي زاد في جروحو

وريني كيف الحي يودع روحو

وقد ذكر الأستاذ السر قدور في حلقة عن الجاغريو في برنامج (اغاني واغاني) أن الشاعر استخدم تعابير لم يسبقه عليها احد من الشعراء منها تعبير: (الحي يودع روحو) وتعبير آخر في اغنية (تبري وجمروهو) حيث يقول :

تبري وجمروهو والنار انطفت

لو طالع في الهجيره والشمس اختفتلو

فتعبير (الشمس اختفتلو) أيضا من التعبيرات البلاغية التي تحتشد بالمعنى الكثيف.

وفي مناسبة أخرى ذكر لي ابننا الباحث محمد الجيلي العاقب وهو من المهتمين بشعر الجاغريو انه إبان إدارته لقروب يهتم بغناء كروان الحقيبة مبارك حسن بركات أن وجد أن اغنية الجاغريو التي ترنم بها احمد المصطفى :

يا حبيبي انا فرحان بيك

ياريت يدوم هنانا

والتي اكتسبها بهاء صوت احمد المصطفى فرحا على فرح مناسبتها أن الجاغريو جاء لحضور (حنة) احمد المصطفى والمشاركة بالغناء فبهره الجو الجميل والبهجة والسرور والبنات الحسان في الطابور للرقص فما كان منه إلا ان امسك بالرق وارتجل تلك الاغنية (قطع أخدر) أي وليدة اللحظة ولمن لا يعرف فالشاعر الجاغريو هو في الحسبة خال احمد المصطفى لذلك كانت علاقة الجينات المشتركة تسهم في إخراج ذلك التناغم البديع بين شعر وألحان الجاغريو وصوت احمد المصطفى الصداح.

ذكر الجاغريو في مقابلة إذاعية انه اكتشف خامة الصوت الموسيقية عند احمد المصطفى مبكرا فأشركه معه في الكورس وبما أنه كان صغيرا جدا فقد كانوا يضعون له صندوقا من الخشب يقف عليه حتى يبدو في طول بقية الشيالين.

برع الجاغريو أيضا في فرع آخر من فروع الشعر الشعبي وهو شعر الفخر والحماسة وقد افتخر دائما بانتمائه لدوحة الشيخ إدريس ابن الأرباب الظليلة، والمنتمون للشيخ إدريس ابن الأرباب هم ليسوا من انحدار منه بالدم وإنما كل أهل العيلفون بل كل من أحبه واعتقد في صلاحه فقد قال الجاغريو الأبيات المشهورة :

نحن اولاد الشيخ إدريس

نقعد نقوم على كيفنا

فى شقا في لقاء دايما

مخدر صيفنا

نحن الخُرُس بنملاهو

ونكرم ضيفنا

ونحن الفوق رقاب الناس

مخدر سيفنا

و(الخُرُس) -بضم الخاء والراء- هو صحن ضخم يصنع من الخشب توضع فيه العصيدة والملاح يقدم للضيوف في المناسبات ونسبة لكبر حجمه فقد كان يوضع على عنقريب ويحمله أربعة أشخاص.

يأتي هذا الخرس يحمله الحيران للمسيد كما ذكرنا في المناسبات التي يرسمها خلق كثير وكانت حبوبتنا، (خادم الله بت ود المكي) ترسل للمسيد خرس أصغر فى الحجم وعندما توفت تولى هذه المهمة ابنها وصديقنا حسن محمد عبدالقادر الشهير بـ(اب كعوك) وذلك حتى توفاه الله له الرحمة والمغفرة.

ونختم حلقة اليوم بالرواية التي ذكرها أخونا البروفسير سيف الدولة مصطفى بركات في كتابه الذي يؤرخ للإدارة الأهلية – تحت الطبع- والموسوم بـ(الإدارة الأهلية فى العيلفون ١٨٢٣ – ١٩٧٠) وقد أهداني منه مشكورا نسخة اليكترونية وهو يؤرخ من ضمن الوقائع التاريخية التي يؤرخ لها لأغنية الحماسة الشهيرة التي أصبحت ايقونة لاغاني الفخر وهي اغنية (الظايط ما بنقدر) وقصتها كما جاء في الكتاب أن بعض أهل العيلفون قد قدموا شكوى للسلطات في الخرطوم ضد العمدة بركات ود عبدالقادر وهو جد البروف لابيه وهو أن العمدة يمالي أهله في الأحكام ضد خصومهم وانه يمنحهم الأراضي دون وجه حق.

بعث الحاكم العام مفتش انجليزي للعيلفون ليتحقق من الأمر. جمع المفتش كل أعيان العيلفون وبينهم من تقدم بالشكوى في بيت العمدة وجلسوا جميعا في ديوان العمدة والمفتش يسأل الجميع عن حقيقة الأمر بينما تجمع أهل العيلفون تحت ظل شجرة ضخمة في حوش العمدة ينتظرون النتيجة حتى خرج عليهم المفتش الانجليزي ليعلن براءة العمدة من كل التهم وانها كلها تحركها أحقاد شخصية ليس إلا وان العمدة سيظل في مكانه عمدة كما كان، وهنا انبرى الجاغريو وخرج وسط الجموع ليرتجل شعرا وغناء أغنية (الظايط ما بتقدر سيل الوادى المنحدر).وذلك فى مدح العمدة الذي ينتمي اليه الجاغريو من جهة الأم والأب حتى ذم خصومه قائلا :

ما تهموك بي نميمة

بتكفي ضيفان الهجيمه

سيد بت فرج وسيد حليمه

القصدو التار رضو بالهزيمه.

وهكذا اختم حتى لا أثقل عليكم وان أطلت.

*القاهرة / العيلفون