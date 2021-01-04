المبتدعون من التكفريين دعكم من القراي ماذا أنتم فاعلون إذا جاءتكم “لا إله إلا الله” تحاججكم يوم السؤال؟

عبير المجمر (سويكت)

سئمنا تكاليف السكوت عن “المسكوت عنه”، وعلمتنا التجارب ان من يعيش بعيدا عن واقع مرير معايش في محيطه دون ان يعمل على تغييره وعلى إحقاق كلمة الحق فقد اخطأ، فهذه الحياة مجرد حبر على ورق، وأضعف الإيمان الدفاع باللسان ومن سكت عن قول كلمة الحق حرصًا على منصب او سلطة يعيشُ على أرق.

وبما ان مسألة التكفير هذه في جميع الحقب الظلامية التي عاشها السودان زُلت فيها أقدام وصدرت فيها أحكام جائرة وروج فيها لأوهام فعليه من كان ذا لب حصيف وحكمة فعليه ان لا يترك هذا السلوك التكفيري يمضي كما سبق، وتجارب التضليل باسم الدين وتشتيت المجتمع وتجزئته باسم الدين المتاجر به سياسياً والكذب على الشعب تجعلنا نرفع شعار ان لا نصدق إلا ذي صدقً، ولا نصادق الا ذي صدق، وان لا يفوز باحترام الشعب السودانى الا الصادق الأمين من صدقت أفعاله أقواله فقد حذرنا انه سيأتي على الناس سنوات خداعات يُصدق فيها الكاذب، ويُكذب فيها الصادق، ويُخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: “من الرويبضة يارسول الله؟” قال: “التافه يتكلم في أمر العامة”، فها هم الرويبضة من جماعة التكفيريين يتحدثون في امر العامة ويتبعون البدع في تكفير الآخر دون دليل واضح، وكما قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ولقد ضل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال.

ويعتبر تكفير المسلم جريمة فقد قيل تكفير المسلم أكبر من قتله، وحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من تكفير او قتل المسلم فقال معاتباً احد الصحابة رضوان الله عليهم: كيف لك بلا إله إلا الله ان جاءت تحاججك يوم القيامة؟ وقد أجمع علماء الدين المستنيرين على ان الفصل في اختلاف الناس ومساءلتهم عن كفرهم وإيمانهم عند مرجعهم إليه يوم الحساب، ولم يكلف أحد آخر لينوب عن الله في تلك المهمة فهو أعلم بما في القلوب، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وأضاف العلامة محمد عبده قائلاً في هذا الشأن انه إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه، ويحتمل الإيمان من وجه واحد..حُمل على الإيمان ولا يجوز حمله على الكفر، وذكر أيضاً ان من كفر أخاه المسلم دون ان يكون ذلك فيه رد عليه الكفر (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما).

كذلك التكفير يعتبر اول بدعة في الإسلام، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، وانه حتى حملة لواء التكفير لم يتم تكفيرهم مع ان فكرتهم عن الحاكمية التي قادتهم إلى تبني النهج التكفيري مع المخالفين لهم في الرأي وصراع السلطة والخلافة وتكفير علي رضي الله عنه لأنه قبل تحكيم البشر في “قضية الخلافة” وقيل آنذاك انه لا “حكم إلا لله”، والإمام محمد عبده وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما أجمعوا على البعد عن التكفير ونهوا عن البدعة والاختلاف ودعوا للجماعة والإتلاف، والتكفير من سمات الجهل والجاهلية الأولى (لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضُكم رقاب بعضٍ).

لكن كانت وما زالت هناك محاولات التضليل باسم الدين، واستخدامه لأغراض سياسية مستمرة بطريقة قذرة من جهة تجار الدين السياسي، ومن يسمون أنفسهم بعلماء الدين يكفرون كل من يأتي برأي مخالف أو فكر معاكس لهم، فقد قرروا أن ينصبوا أنفسهم أولياء على الشعب السوداني، وكأنما هذا الشعب العظيم مصاب بقصور عقلي وفكري، ومحتاج لوصاية هؤلاء المنافقين، يحللون ويحرمون كما يحلو لهم، وما يحرموه اليوم يحللونه غداً لخدمة أغراضهم ومصالحهم، وهم أشد الناس ضلالاً وكفراً ونفاقاً.

وفي كل يوم نسمع بتكفير فلان الفلاني، والمطالبة بإقامة حد الردة المزعوم على هذا وذاك، ونتساءل إلى متى الرضوخ؟ إلى متى يعيش أفراد المجتمع في حالة من القمع والكبت والخوف من هذه الفئة المنافقة المتطرفة؟ هؤلاء الذين لا يعرفون حرية التفكير ولا التعبير، ويمارسون سياسية التهديد والوعيد، وتأليب أفراد المجتمع على بعضهم البعض مصنفين الأشخاص كما يحلو لهم (هذا مرتد، هذا ملحد، هذا علماني، هذا قليل الأدب، هذا عميل، هذا شيوعي… إلخ)، والجميع يعلم أنه تصنيف فاقد للمصداقية من أجل السيادة فقط (فرق تسد).

لذلك لابد من التركيز على عملية التوعية والتثقيف حتى لا يصبح المجتمع السوداني فريسة سهلة لمن يتاجرون باسم الدين السياسي، ويستخفون بعقول الآخرين، فعلى المجتمع أن يخرج من هذا القاع، ويتوقف عن الخلط بين العيب والحرام، وتعاليم الإسلام الصحيحة والمفاهيم الخاطئة الموروثة، وعليه أن يجتهد بنفسه في فهم النص القرآني، وأن لا نتبعهم من غير تفكير، ونجعلهم يقودوننا قيادة الراعي للخراف.