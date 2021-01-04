اولاد….الحوش

قيد..تسويه ..نادر عثمان داؤود محمد

كنت أعمل بإحدى الدول العربية في شركة لحوم سودانيه شركه محترمة جدا ولها سمعة جيدة بما تقوم به من تصنيع مخرجات اللحمة السودانية بشهادة الأطباء البيطريين وقتها ظهرت خراف مذبوحة هجين ممتازة سئل البنغالي الذي يعمل بالشركة من أين مصدرها فأجاب بكل اريحية وسرعة وقال هدا بابا سوداني ماما استرالي.(طلعت ما صادر إناث الضأن).

إيضاح ١

ثروتان خفيفتان على الشعب السوداني ثقيلتان على الحكومة. الثروة الحيوانية والثروة السمكية البحرية منها والنيلية. هذا الكم الهائل من الثروتين يتحسر الواحد على ضياعها وعدم الاهتمام بها ولكي لا أظلم ما يقوم به أصحاب الاختصاص ولكن ليس بالصورة المرضية والمسألة ما حكاية انشاء محاجر وتطعيم فقط

هي مسألة تطوير وتحديث طرق وآليات كيفية التعامل معها…ولماذا لا يتجه أصحاب المواشي لتصديرها مصنعة او مجمدة (لا نفوق ولا غيره). وشماعة الشحنة ما مستوفية للشروط الصحية بقت ما تقسم معانا.. يشهد لدكاترتنا البيطريين التميز وحسن الأداء خاصة في دول الخليج. لذا وجب على القائمين على الأمر التفكير خارج صندوق الصادر الحي والاتجاه لعمل التصنيع الجاهز وزيادة ماهو موجود من مسالخ بطرق حديثه التي سوف تستوعب خريجي كليات البيطرة .ومنها نستفيد من كل مستخلصات الذبيح حتى (الكرشة) قالوا اصبحت من الشروط الاساسيه للعقد.

إيضاح٢

استزراع الطوب على الشريط النيلي بدلا من مزارع و(حيشان) السمك منظر لا يسر الناظرين وتلوث بيئي تضرر منه كل من سكن (بكورنيش) النيل.

لماذا لا يوجد اهتمام بهذه الثروة العظيمة التي تعتبر افضل من الحمراء خصوصا البحرية منها و (السقالة) خير شاهد وسمكة التونة ما اظن تكون عنيدة على صيادي البحر الأحمر….

بتكاتف الوزارة واصحاب المزارع السمكية وتشجيع الاستثمار به سوف يقلل أسعارها وتكون في متناول اليد

هل يعقل سعر الكيلو يكون أغلى في السودان من خارجه ونحن اساسا المصدر ؟

تجار المواشي انتم تتباكون على رجوع مواشيكم وتتعللون بزيادة التكلفة من ترحيل و علف وأجر الراعي

من الأجدر بكم بيعها هنا في السودان بسعر معقول

سيمكنكم من بيع مراح تلو المراح. و يمكن المواطن السوداني الغلبان يفطر سمك ويتغدا شية و

والعشاء ممكن يكون فول حتى لا نظلمه وقف معنا في أحلك الظروف

رصيد ارباح منقوووول

لسانك لا تذكر به عورة امرء

فكلك عورات وللناس السن

وعينك إن أبدت إليك معايبا

فصنها وقل يا عين للناس أعين