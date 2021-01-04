تأهباً لجولة الأربعاء الحاسمة بعثة المريخ تصل نيجيريا وانيمبا يوضح موقفه للكاف مازدا يغادر رفقة الأحمر وغوميز يصطحب جميع اللاعبين

الخرطوم : السوداني

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالمريخ إلى العاصمة النيجيرية ابوجا نهار امس الاحد، وحظيت البعثة باستقبال طيب من السفارة السودانية بابوجا، وكانت البعثة غادرت مطار الخرطوم فجر أمس برئاسة عضو مجلس الادارة أحمد مختار إلى جانب 25 لاعباً بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري وغادر رفقة البعثة مدرب منتخبنا الوطني السابق الكابتن محمد عبد الله مازدا للقيام ببعض المهام كما غادر برفقتها كذلك نائب رئيس القطاع الرياضي ايمن عدار الى جانب مسؤول العلاقات العامة والمنسق الإعلامي للنادي. وفور وصول البعثة الى العاصمة ابوجا، تحركت مرة اخرى عبر رحلة داخلية الى مدينة اويري على ان تغادر بعد ذلك برا الى مدينة أبا معقل فريق انيمبا النيجيري وذلك استعدادا لاداء مباراة الاياب في الدور الأول من البطولة الافريقية في السادس من يناير الجاري. يشار الى أن نادي انيمبا النيجيري، رد على الشكوى التي أرسلها المريخ إلى الكاف بمخاطبة الأخير حيث أكد النادي النيجيري في خطاب إلى الاتحاد الأفريقي أنه يرجو من الاخير التواصل مع مسؤولي نادي المريخ وذلك من أجل معرفة موعد وصول البعثة والترتيبات ذات الصلة.

وكان المريخ قد بادر بتقديم شكوى للكاف تجاه نادي انيمبا بحجة المعاملة السيئة من الاخير تجاه الاول وذلك نظرا لعدم التعاون مع إدارة الأحمر بشأن رحلة الفريق الى نيجيريا والتي وصلها المريخ نهار أمس الأحد وشكا النادي النيجيري خلال الخطاب الذي بعث به الى الاتحاد الافريقي ” الكاف” من عدم تمكنه من التواصل مع ادارة المريخ وذلك نظرا لعدم الحصول على ردود من الاخيرة، لافتا أنهم تلقوا خلال وقت سابق اتصالات من الأحمر أكد من خلالها وصوله الى مدينة بورت هاركورت في الثاني من يناير الجاري عبر طائرة خاصة وعلى هذا تم الشروع وتحريك مسؤولي النادي لاستقبال بعثة النادي السوداني في المدينة الا أنه وبتاريخ الاول من يناير تلقينا مراسلة جديدة أكد من خلالها المريخ وصوله إلى لاغوس عبر طيران الخطوط المصرية في تمام الواحدة والنصف. وأشار النادي النيجيري إلى انه وبناء على مراسلة نادي المريخ تحرك مسؤولو النادي إلى المدينة لاستقبال المنافس بيد أنه وحتي الساعة ال 10 مساء لم يصل المريخ الى هناك. وكشف النادي النيجيري عن أنه فشل في معرفة المواعيد المحددة بالضبط لوصول المريخ واضطر إلى التواصل مع ادارة النادي الى جانب السفارة السودانية ولكنه لم يجد ردودا وهم في حيرة من أمرهم خاصة وأنهم حاولوا التواصل مع مسؤولي النادي السوداني عبر عدة قنوات ولكنهم فشلوا في الحصول على رد. وطالب نادي انيمبا من الكاف، التواصل مع مسؤولي المريخ واخطارهم بالموعد المحدد لوصول البعثة.

. يشار إلى ان المريخ وصل إلى العاصمة النيجيرية أبوجا نهار أمس وتحرك منها صوب مدينة اويري ومنها الى معقل المنافس مدينة ابا.