المباراة تلعب عصر الاربعاء اللجنة المنظمة لمباراة الهلال والاشانتي تكمل الترتيبات

عقدت اللجنة المنظمة لمباراة الهلال وضيفه الأشانتي كوتوكو الغاني اجتماعاً مهماً صباح امس الأحد وذلك بالمكتب التنفيذي للنادي بالخرطوم “2” حيث ترأس الاجتماع سعادة الفريق شرطة السر أحمد عمر الأمين العام للجنة تطبيع نادي الهلال رئيس اللجنة المنظمة، وبحضور كل من السيد إسماعيل عثمان السيد نائب الأمين العام والدكتور عبد الله العاقب نائب أمين المال والبروفيسور محمود السر المدير العام والدكتور هيثم السوباط مدير الآلية الإعلامية بنادي الهلال والأستاذ مهيار الطيب السكرتير التنفيذي للنادي، والجنرال حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة. هذا وقد وضعت اللجنة المنظمة ضوابط مشددة للمباراة وكونت عدة لجان للتحضير والتجهيز للمباراة الأفريقية التي ستلعب الساعة الثالثة عصر الأربعاء المقبل أمام الأشانتي، اللجنة المنظمة تطالب جماهير الهلال بالإلتزام بالضوابط المفروضة خاصة أن هذه المباراة هي آخر مباراة للهلال بدون جمهور في ظل العقوبة التي خفضها الاتحاد الأفريقي لمباراتين وبعدها يعود الجمهور للمدرجات عقب انتهاء جائحة كورونا، أمّن الإجتماع على إستقبال فريق الأشانتي كوتوكو الغاني صباح اليوم والترتيبات اللازمة لإقامة البعثة كما اطمأنت اللجنة على وصول الحكام والمراقب، كما أمنت على إجراء فحص الكورونا لكل المعنيين بمباراة الهلال والأشانتي كوتوكو الغاني. أخيراً تتمنى اللجنة المنظمة الفوز لفريق الهلال والتأهل لدور المجموعات وتؤكد مساعيها لتهيئة أجواء مثالية حتى يحقق الأزرق طموحات وتطلعات شعب الهلال