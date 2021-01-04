شداد يبارك للسوباط رئاسة اتحاد سنجة

التقى البروفيسور كمال حامد شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم بالدكتور هيثم حسن السوباط رئيس الاتحاد المحلي بسنجة وذلك ظهر امس الأحد بمكتبه بالخرطوم 2، وبارك البروف شداد خطوة السوباط الصغير بالترشح لرئاسة الاتحاد المحلي لكرة القدم بسنجة وفوزه بالتزكية كرئيس للإتحاد في خطوة وجدت الاشادة من الرياضيين بولاية سنار، هذا وقد اجتمع السوباط الصغير بالبروف شداد لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص اتحاد سنجة، وأكد رئيس اتحاد سنجة من خلال اجتماعه بشداد على مساندتهم ودعمهم اللا محدود للإتحاد السوداني بقيادة البروف في الفترة المقبلة مؤكداً على بذل المزيد من الجهد والدعم للاتحاد المحلي بولاية سنار.