البرنس هيثم مصطفى في الملعب قريباً



الخرطوم: رحمة عبدالمنعم

يعود نجم الكرة َالسودانية وكابتن المنتخب الوطني السابق؛ هيثم مصطفى كرار، إلى الملعب قريباً، ولكن بشكل مختلف؛ هذه المرة عبر (معلب البرنس)، وهو برنامج يطلقه على اليوتيوب، والمنصات الرقمية.

ويأتي البرنامج في شكل سلسلة حلقات رياضية واجتماعية، يتناول قضايا الساعة ويناقش اهتمامات وهموم المواطن، ويستعرض الأحداث المهمة والبارزة على الساحة، كما يسلط الضوء على الأحداث الرياضية، وجاء في (برومو) البرنامج: (الدنيا ملاعبها كتيرة ومحتاجة البيعرف يلعب فيها صح، وعشان تلعبها صح مفروض تفهمها صح).

وكشف النجم هيثم مصطفى عبر صفحته الشخصية على (الفيسبوك) أن البرنامج سوف يبث في قناته الرسمية على (اليوتيوب). ومن المتوقع أن تنطلق اولى حلقاته في غضون الأيام القادمة.

لمشاهدة (برومو) البرنس، اضغط على الرابط أدناه 👇👇

