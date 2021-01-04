في ظاهرة غير معتادة… فيديوهات لنساء يمتهن السرقة بـ(المولات)

الخرطوم: تفاؤل العامري

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعية فيديوهات لنساء يمتهن السرقة كما حملت كاميرات المراقبة إذ ظهرن في الفيديو الاول ثلاث نساء بصحبة طفل داخل مول معروف اشتهر ببيع ازياء المواليد عملت إحداهن على الحديث مع صاحب المحل فيما شرعت الاثنتان في عملية السرقة إذ كانت الحصيلة عشرين الف جنيه وبعد اكتمال المهمة صدرت من احداهن إشارة توحي بنجاح المهمة والاستعداد للمغادرة فيما حمل الفيديو الثاني امراتين داخل مول عملتا علي سرقة عبوتين من اللبن المجفف وفي كل مقطع كان المتحدث الذي يعمل على عرض في الفيديو من خلال كاميرا المراقبة يتحسر علي ما وصلت إليه حواء الوطن.