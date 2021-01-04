العناية الإلهية تنقذ مذيعة معروفة ليلة راس السنة

الخرطوم: تفاؤل العامري

أنقذت العناية الإلهية مذيعة قناة الهلال الفضائية سارة وديدي من ايادي المتفلتين ليلة راس السنة عقب مغادرتها مباني الفضائية التي أعدت أسرتها احتفائية شارك من خلالها العاملين بالمحطة وقالت وديدي في حديثها للسوداني عقب مغادرتي مباني القناة تفاجأت بالعصابات المتفلتة التي ملأت الشوارع وبدأت في إرهاب المواطنين بالسلاح الابيض ونهب ممتلكاتهم بالإضافة إلي الاعتداء علي السيارات بالحجارة وقوارير المياه وأشارت وديدي الى مجموعات كانت تقف على الجسر تحاول إيقاف السيارات العابرة من الخرطوم الي شرق النيل بالقوة وان لم تتوقف تبدأ في القذف بالحجارة وأشارت الى وصولها الى المنزل بصعوبة نسبة لمطاردة المتفلتين لكل المارة وأبدت تساؤلها عن خلو شوارع العاصمة من الأجهزة الشرطية ليلة راس السنة الشيء الذي ساعد في انتشار العصابات وتنفيذ جرائمهم ضد المواطنين.