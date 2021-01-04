بعد اعتماد سفيرها.. السودان يبحث سُبُل التعاون مع سويسرا

الخرطوم: السوداني

يوقع السودان وسويسرا، اتفاقيتين بشأن الهجرة غير الشرعية وفي مجال الطيران المدني في وقت لاحق.

وقدم السفير كريستيان وينتر، أوراق اعتماده سفيراً لدولة الاتحاد السويسري لدى جمهورية السودان، إلى وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين إسماعيل اليوم الاثنين.

وعبّر كريستيان عن تطلعه للعمل في السودان وتقوية العلاقات الثنائية، مشيراً إلى تطور العلاقات بين البلدين، خاصة عقب زيارتي وزير الخارجية المكلف إلى العاصمة بيرن مؤخراً ولقائه بوزيرة الدولة بالخارجية السويسرية، والاتفاق على عقد لجنة التشاور السياسي رفيعة المستوى بين البلدين، بالخرطوم في مارس ٢٠٢١م،

وناقش اللقاء، سُبُل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع المالي وإصلاح القطاع المصرفي السوداني بالاستفادة من التجربة السويسرية ودعمها الفني للتدريب في المجال لمحاربة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول، إضافةً إلى الشراكة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع الدول الأوروبية الأخرى.

في وقت، أكد فيه وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين حرص السودان على تعزيز الشراكة بين البلدين وترجمتها إلى مشاريع تخدم مصالح الشعبين الصديقين.