السودان يُعلن تحفُّظه على المشاركة في اجتماع مع إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة

الخرطوم: السوداني

أعلن السودان، تحفُّظه على المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة اليوم الاثنين.

وقال بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية، إن تحفُّظ السودان جاء تأكيداً لموقفه الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة .

وأشارت وزارة الري في بيانه إلى أن السودان تقدم بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين مساء نفس اليوم، مبيناً أن السودان لم يتلق رداً على طلبه، وبدلاً من ذلك تسلّم السودان دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر .

وأكد بيان وزارة الري والموارد المائية على تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي إعمالاً لمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية على أن يلعب الخبراء دوراً أكثر فعالية في تسهيل التفاوض.