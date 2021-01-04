أخبار سوق عكاظ

Bank of Khartoum Visa Card

‏‎عاجل… ولي العهد السعودي: سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

أخبار السودانأهم الاخبار
By alsudani 0
alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.