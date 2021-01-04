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عاجل… الطائرة القطرية رحلة رقم QR401 تلقت خبر فتح الأجواء وغيّرت خط سيرها إلى داخل الأجواء السعودية

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By alsudani 0
alsudani
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