المخرج السوداني “سيف الدين حسن” يوثق مسيرة “النصري” سينمائيا

الخرطوم : محمد الطاهر

يعتزم المخرج السوداني المعروف الأستاذ “سيف الدين حسن” خوض مشروع وثائقي جديد مع فنان الطمبور الشهير محمد النصري، عقب أرض السُّمر الذي لاقى نجاحاً باهراً كأفضل عمل وثائقي حديث يوثق للسودان بأرضه وإنسانه ونيله و ثقافته وتقاليده.

و قال المخرج “سيف الدين حسن” مدير شركة نبتة للانتاج الفني لـ(السوداني) أن الاتفاق الذي تم بينه والفنان القامة محمد النصري، سيوثق لبعض اعماله الفنية بتقنيات تصوير عالية الدقة، لما تملك شركته من خبرات وإمكانيات في هذا المجال.

واضاف انهم سيقومون بالتوثيق لمسيرة “النصري” الفنية سينمائيا في أماكن سياحية متعددة، نقدم فيها تجربة وثائقية متفردة للداخل والخارج، نعكس فيها ابداعات الفن السوداني وألقه.

ويُعد المخرج السوداني “سيف الدين حسن” صائد الجوائز العالمية في الإنتاج الوثائقي التلفزيوني، وقد حصل مؤخرا ضمن فعاليات مسابقة الإعلام السياحي العربي للعام 2019م بألمانيا على جائزة أفضل اخراج للبرامج التلفزيونية عبر (أرض السمر) السلسلة الوثائقية التي قدمت السودان هذا القطر الكبير الشاسع على صورة لم يرها المشاهد السوداني والعربي من قبل.