“حمدوك” يلتقي مدير المخابرات العامة المصرية

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ومعالي السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالبلاد.

ونقل السيد مدير المخابرات العامة لرئيس مجلس الوزراء د. حمدوك رسالة شفهية من نظيره المصري، دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسُبُل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين شعبي البلدين الشقيقين.