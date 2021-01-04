بنك الخرطوم يعتذر عن تدني مستوى خدمة (بنكك)

الخرطوم: السوداني

تقدّم بنك الخرطوم، اليوم الإثنين، باعتذار لعملائه عن تدني وتذبذب خدمة تطبيقه الإلكتروني (بنكك) خلال الفترة الماضية.

ونوه التطبيق في منشور اعتذار على صفحته ب (فيسبوك) إلى إدراكه لمردود المشكلة على تعاملات مستخدمي التطبيق، معرباً عن تطلعه في صبر مشتركيه لحين تجاوز هذه المرحلة من تذبذب مستوى الخدمات المصرفية.

وعزا البنك جزء من الوضع الحالي إلى الازدياد المضطرد والواسع في حجم العمليات والمعاملات التي تجري عبر التطبيق.

متعهداً ببذل كل ما في وسعهم لوضع حلول للحد من الأثر السلبي علي مستوى الخدمات وذلك لضمان إستمراريتها بكفاءة مقبولة.