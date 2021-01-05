أخطاء القراي الفادحة

أتيح مساحة العمود اليوم للدكتورة ماجدة مصطفى صادق رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السودان العالمية حيث تناولت موضوع مناهج التعليم وأخطاء د. القراي من زاوية مختلفة ذات ارتباط باقتصاد المعرفة والمهارات الرقمية.

تقول الدكتورة ماجدة: (ثارت فى الاونة الاخير عبر وسائط التواصل الاجتماعي وعبر بعض المنصات الاعلامية ضجة لا يستهان بها فيما يتعلق بتغيير المناهج وحول مدير المناهج دكتور القراي.

وقد تناول الموضوع الكثيرون بهشاشة غريبة وسطحية لا ترقى للمستويات العلمية والاتجاه العالمي والدراسات والبحوث الحديثة حول الاتجاهات الحديثة لوضع المناهج الدراسية في مراحل التعليم قبل الجامعي. فلم أجد في مقال أو تعليق ما يشير إلى أن جائحة كوفيد ١٩ وفترة الإغلاق قد أدت إلى تغير الطرق والأساليب التي ينظر بها إلى عملية التعلم ووضع المناهج الآن.

أصبحت المناهج الآن تعتمد على استشراف المستقبل والتنبؤ لفترات قصيرة ولهذا فإن اعتماد المناهج على تاريخ العلوم والمناهج طويلة الأمد ما عادت هي الطريقة المثلى للتعلم.

والسؤال هو: هل قامت اللجنة المنوط بها تغيير المناهج بقيادة مديرها د. القراي باستخدام أي برنامج من برامج أنظمة التحليل مثل (PASEC) على عينة من التلاميذ لاستكشاف التأخر في المهارات الأساسية الناتجة عن المقررات السابقة؟ وهل قاموا بدراسة النماذج العالمية الجيدة في وضع المقررات واستكشاف الطرق المبتكرة لسد فجوات التعلم عن طالب المرحلة قبل الجامعية؟ وهل وضعوا فى أذهانهم الاسترشاد بتلك التجارب بدلا عن تكرار نفس الأخطاء السابقة في المنهج القديم؟

ألم يتعلم واضعو المناهج الدروس من الماضي؟ ألم يعرفوا أنهم يتعاملون مع جيل جديد بمتطلبات جديدة؟ فما عادت ركاكة اللغة وهشاشة المحتوى ولا التوغل في تاريخ العلوم هي أساس التعلم الآن.

العالم الآن كله يتحدث عن أنماط جديدة فى التعلم، يدور الحديث فى العالم الآن بعد كوفيد ١٩ حول اتجاهات جديدة وحديثة جداً فى مجالات التعليم. مثل التعلم الاجتماعي العاطفي، والمواطنة الرقمية، وساعة العبقرية، والتعلم الصغير، والتعلم المدمج، والتعلم عبر الالعاب الإلكترونية، والمناهج التي تهتم بالرياضيات والعلوم والتقنيات والفنون أكثر من غيرها من المواد الأخرى، والتعلم التجريبي وغيرها من الطرق الحديثة في التعلم.

ان الاهم الآن تقدير مصلحة التلاميذ وتقديمها على المصالح الشخصية، والتركيز على بناء بنية تحتية تكنلوجية، والعمل على تحديث وتحسين المناهج عبر إعداد استراتيجية التخفيف من اضطراب التعليم الذي حدث من فترة الإغلاق الطويلة، وابتعاد التلاميذ عن مدارسهم، وفقدان التواصل مع البيئة التعليمية. فكان الأولى بوزارة التعليم العام الشروع في تدريب المعلمين، وبناء قدراتهم على استخدام التكنلوجيا وتطبيقات التعلم المختلفة، والاستعداد لاطلاق التعلم الذكي عبر تحديث مناهج تعلم عن بعد او الكترونية، تتناسب مع الكوارث وفترات الإغلاق بسبب الأمراض، أو ارتفاع تكلفة التعليم وصعوبة الوصول للمدارس.

السؤال الاهم الان: هل اهتمت المناهج الموضوعة الآن والتي تم تحديثها باستشراف المستقبل والتنبؤ بمستقبل الوظائف؟ حيث إن جائحة كورونا أدت إلى تسريع الاتجاهات فيما يتعلق بتحولات سوق العمل مستقبلاً، ولا سيما أن أغلب اقتصاديات الدول الان تتحول وبسرعة واضحة نحو اقتصاديات المعرفة، وبهذا تصبح المهارات الرقمية في مقدمة المهارات التي يجب أن يتعلمها التلميذ، والتي يجب أن تهتم بها المناهج الآن بالإضافة إلى المهارات السلوكية والاجتماعية والعاطفية والمعرفية). والله الموفق.