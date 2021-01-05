عشة الجبل آخر صيحات موضة القمصان النسائية في ٢٠٢٠

الخرطوم: نزار عباس

تنتشر هذه الأيام في أسواق الملابس الجاهزة موضة القمصان النسائية اطلق التجار لقب عشة الجبل على إحدى الموضات الامر الذي وجد استحسانا وقبولا عند الكثير من الزبائن.

موضة وزمن

تاجر الملابس الجاهزة فرح آدم يذهب الى ان لكل زمن موضة وموضة هذا العام هي عائشة الجبل أو عشة الجبلية كما يحلو لمعجبيها، مشيرا الى ان القميص الذي اطلق عليه لقب عشة الجبل يتميز بالوانه الزاهية المتناسقة بأشكال مختلفة ومن خامات عديدة..

تفاوت اسعار

وكشف التاجر ادم ان الاقبال كبير على قمصان عشة الجبلية نسبة لشعبيتها العالية في الوسط الفني وتتراوح اسعارها مابين (٦٠٠الي ١٠٠٠) جنيه حسب الخامة والجودة..

كما كشف عن سبب اختلاف الأسعار من محل لآخر، قائلا ان اختلاف الأسعار يعود إلى تكاليف العرض واختلاف ايجار المحلات من مكان لآخر .

وعن القوة الشرائية في الاسواق اكد ان الكساد اصاب الاسواق منذ بداية العام بسبب الغلاء وارتفاع الاسعار بالمقابل ضعف دخل المواطن