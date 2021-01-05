مستشفى البلك للاطفال بدون طوارئ

الخرطوم: نزار عباس

شكا عدد من المواطنين من غياب الطوارئ بمستشفى البلك المتخصص للاطفال بامدرمان، الامر الذي اثار غضب واستياء العديد من الآباء والأمهات لعدم تمكنهم من اسعاف أطفالهم خاصة في اوقات متأخرة من الليل بحجة اغلاق المستشفى أبوابها ليلا وعدم قدرتهم علي استقبال الأطفال في اوقات متأخرة وسط غياب الكودار الطبية من الورديات اليلية .

وقال احمد عباس والد طفلة انه تفاجأ باغلاق ابواب المستشفى حين مرضت طفلته ووجدت موظف الأستقبال نائما ورفض ادخالنا بحجة عدم وجود وردية ليلية من الأطباء الامر الذي اغضبني كثيرا وطفلتي المريضة بين يدي ولم اجد سبيلا سواء المستوصفات الخاصة الباهظة الثمن ولم يكن لدي خيار آخر وأنا أرى طفلتي تعاني المرض ولا أعلم سبب إغلاق طوارئ أحد أهم مستشفيات الأطفال بمدينة امدرمان ليترك الامر علامات استفهام عريضة لمن لا يملك ثمن علاج العيادات الخاصة وكيف يكون مصير الأطفال الصغار.