ضوابط مشددة في مباراتي الكونفدرالية والابطال

عقدت اللجنة المحلية المنظمة لمباراتي الهلال الأبيض، والهلال الخرطوم الأفريقي اليوم وغدا اجتماعها عند الساعة الواحدة من ظهر امس الاول في مكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم ، بالخرطوم2، وذلك بحضور الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد، والاستاذ هشام محمد أحمد المسئول الامني، وتمثيل الناديين، بالاضافة إلى تمثيل الجهات الرسمية، وتم التأكيد على فرض ضوابط مشددة في المباراتين، حيث سيتم قفل الأبواب نهائياً عند الساعة الثالثة إلا ربع، وتنطلق المباراتان عند الساعة الثالثة في استاد الهلال بأمدرمان، وسيلعب الهلال الأبيض ضد نامنغو التنزاني اليوم الثلاثاء والهلال الخرطوم ضد الاشانتي كوتوكو غدا الأربعاء ، وقد تم الاطمئنان على إجراء فحص كورونا لكل العاملين في المباراة داخل الاستاد و الطاقمين الافريقين المكلفين بإدارتها، هذا وتم التأمين على ان يؤدي نامنغو مرانه عند الساعة الثالثة من عصر الاثنين 4 يناير، فيما يؤدي الاشانتي مرانه يوم الثلاثاء عند الساعة السادسة مساء في استاد الهلال عقب مباراة الهلال الابيض ونامنغو.