أعلن إكتمال ترتيبات البث التلفزيوني حميدتي يفتتح مباريات مجموعة الابيض بالوسيط

أكد الباشمهندس نصرالدين أحمد حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – إكتمال كافة الترتيبات الخاصة ببث مباريات منافسة الوسيط التي ستنطلق 8 يناير من العام الحالي، عبر ثلاث مجموعات، حيث تلعب مباريات المجموعة الأولى في كسلا، ومباريات المجموعة الثانية في ود مدني، ومباريات المجموعة الثالثة في مدينة الابيض.

وسيشرف المهندس نصرالدين حميدتي افتتاح مجموعة الابيض، وتم توجيه دعوة إلى عدد من الإعلاميين لتشريف الافتتاح في حاضرة شمال كردفان، وأبان نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ان التنسيق مع قناة الملاعب الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز ومنافسة الوسيط، يمضي على قدم وساق، لبث مباريات الوسيط المنافسة التي تستحق الكثير من الاهتمام والمضي قدما في رفع عائدات البث والرعاية الخاصة بها، والبداية كانت بإيجاد البث، ومن ثم سيكون العمل على تطويره، وأردف رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة أن القنوات الراغبة في بث مباريات الوسيط سيما الفضائيات الولائية يتوجب عليها التنسيق مع قناة الملاعب الناقل الحصري للبطولة، وأعرب حميدتي عن سعادته بالتعاون الكبير من جانب قناة الملاعب، متمنيا التوفيق في قادم الأيام لانفاذ كل برامج الاتحاد، مبينا أن موازنة العام الجديد ستشهد استمرار دعومات الاتحاد لعضويته من اتحادات واندية بالعملة المحلية والأجنبية، مع تقدير كل الظروف المحيطة، معضدا بأن الاتحاد السوداني عبر مجلس إدارته ظل حريصا على توفير الدعم لعضويته وسيمضي في ذات الوتيرة خلال الموسم الحالي.