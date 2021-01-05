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أخبار سوق عكاظ

إنيمبا يواصل الحرب على المريخ

الرياضة
By alsudani 0

 

رفض نادي إنيمبا أمس الإثنين للنادي التدرب بملعب المباراة، وبحسب لائحة الكاف يحق للمريخ التدرب بملعب المباراة مرتان نسبة لأن أرضية ملعب إنيمبا الدولي يغطيها العشب الإصطناعي، وسبق للنادي النيجيري ان خالف لوائح البطولة القارية بعد ان رفض نقل بعثة المريخ من أبوجا إلى أويري حيث رفع النادي شكوى للكاف بهذا الشأن كما سيسلم النادي شكوى للمراقب، ومن المنتظر ان يتقدم النادي بشكوى جديدة للكاف بعد ان رفض الفريق النيجيري للمريخ التدرب في ملعب اللقاء، وقام إنيمبا امس الإثنين بتكرار مخالفة لائحة مسابقات الكاف بعد ان قاد مندوبه البعثة لملعب فرعي غير صالح لممارسة كرة القدم.

alsudani
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