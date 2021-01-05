رئيس بعثة المريخ: سنتقدم بشكوى أخرى ضد إنيمبا للكاف ومراقب اللقاء وسنثير تجاوزاته في الإجتماع التقليدي وستزيد تجاوزاته إصرارنا على التأهل

قال رئيس بعثة المريخ إلى نيجيريا وعضو مجلس الادارة الأستاذ أحمد محمد مختار ان النادي شرع في تقديم شكوى جديدة في ظل إنتهاكات نادي إنيمبا النيجيري للائحة البطولة، موضحاً انه بحسب اللائحة يحق للمريخ التدرب بملعب انيمبا مرتان نسبة لإكتساؤه بالعشب الإصطناعي، وأكد رئيس بعثة المريخ إن جميع المعاكسات التي يقوم بها منافس المريخ ستزيد من عزيمة وإصرار النادي على التأهل للمرحلة المقبلة مبيناً ان النادي قام برصد جميع تجاوزات النادي النيجيري بداية بخطاباته المتضاربة مروراً برفضه توفير طائرة للفريق من أبوجا إلى أويري ومؤخراً رفضه للفريق التدرب بملعب المباراة وتوفير ملعب لا يصلح للعب كرة القدم، وقال أحمد محمد مختار أن الجميع مركزون على المباراة ولن يتم الإستجابة لهذه الإستفزازات كاشفاً عن إثارة التجاوزات في الإجتماع التقليدي وتسليم مراقب المباراة ملف كامل كما أكد ان النادي قام بمخاطبة الكاف بهذه التجاوزات.