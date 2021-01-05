مفرح: سيتم استدعاء بعض الأئمة لضبط الخطاب الديني

الخُرطوم: السوداني

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، إنّ وزارته وضعت خططاً ولوائح لضبط الخطاب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم “الثلاثاء” بمباني الوزارة: سيتم استدعاء بعض الأئمة لضبط الخطاب الديني. منوهاً إلى أن وزارة الشؤون الدينية لم ترصد أيّ تهديد بالقتل في أيّ خطبة، موضحاً أن أيّ تهديد بالقتل أمر شخصي على متلقيه فتح بلاغ.

وتابع: هذا أمر محله القضاء وليس وزارة الشؤون الدينية.

وحول مجمع الفقه الإسلامي وتكوينه، قال مفرح: إنّ المجمع تمّت إعادة تشكيله وهو يمثل جميع الفرق والطوائف، والفتاوى التي تخرج بروح الجماعة وحتى يناسب التنوع في البلاد.

وأضاف: عدد الدوائر في المجمع 7، وكل دائرة فيها متخصصون، أهمها دائرة الأصول والمناهج.