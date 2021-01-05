وزير الخزانة الأمريكية يصل البلاد غداً



الخرطوم: السوداني

يصل الخرطوم غداً، وزير الخزانة الأمريكية استيقن منوتشن على رأس وفد في زيارة للسودان تستغرق يوماً واحداً.

وقالت مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السفيرة مها أيوب بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم، إن المسؤول الأمريكي سيعقد لقاءات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد آخر من المسؤولين.

وذكرت مها أنه ستتم خلالها مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.

يذكر أن زيارة وزير الخزانة للبلاد، تأتي في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل عدداً من دول المنطقة.