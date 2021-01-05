ولي العهد السعودي يصطحب أمير قطر بسيارته في جولة بمحافظة العلا

السوداني: وكالات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتجول بسيارة يقودها في محافظة العلا وبصحبته أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

وكان بن سلمان، استقبل شخصياً أمير قطر لدى وصوله مطار محافظة العلا، التي استضافت اليوم الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واحتضن ولي عهد السعودية وأمير قطر أحدهما الآخر لدى نزول الأمير تميم من الطائرة.

وأصبح الأمير تميم الزعيم الوحيد الذي عانقه الأمير محمد في مطار العلا، بغض النظر عن القيود المفروضة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.