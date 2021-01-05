لأول مرة منذ 2017.. وزير المالية القطري يصل مصر قادما من الدوحة عبر الأجواء السعودية

السوداني: وكالات

وصل وزير المالية القطري علي بن شريف العمادي إلى القاهرة اليوم الثلاثاء قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات.

ويعد وزير المالية القطري أول مسؤول وطائرة قطرية تعبر الأجواء السعودية والمصرية بشكل مباشر من العاصمة القطرية منذ أزمة مقاطعة الرباعي العربي لقطر منتصف عام 2017.

وصرحت مصادر مطلعة بأن وزير المالية القطري سيشارك خلال زيارته لمصر في افتتاح فندق “سانت ريجيس” على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية ثم العودة مساء اليوم أو في ساعة مبكرة من صباح غد الأربعاء إلى الدوحة.

وحصلت شركة الديار القطرية المالكة لفندق “سانت ريجيس” على كورنيش نيل القاهرة، والذي يقع في مكان مميز بين المتحف المصري وجامعة الدول العربية، على رخصة التشغيل وتجهز لافتتاح الفندق وتمكنت من استخراج التراخيص واشتراطات الحماية المدنية والتي عطلت افتتاح الفندق أكثر من 6 سنوات.

وتبلغ استثمارات المشروع أكثر من 1.3 مليار دولار ويضم المشروع برجين بإجمالي 515 وحدة بإجمالي مساحة 9360 متراً مربعاً.