اللجنة العليا لسد النهضة تُؤمِّن على موقف وفد البلاد المُفاوض خلال الاجتماعات الأخيرة

الخرطوم: السوداني

عقدت اللجنة العليا لمُتابعة ملف سد النهضة، اجتماعاً اليوم بمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، واطّلعت اللجنة على آخر تطورات ملف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة، وأمّنت كذلك على الموقف الذي اتّخذه وفد البلاد المُفاوض خلال الاجتماعات الأخيرة.

وأصدرت اللجنة، توجيهات بشأن الموقف الوطني من هذا الملف في الفترة القادمة، ودعت إلى تكثيف عملية تنوير الرأي العام المحلي والعالمي بتطوُّرات موقف السودان في هذا الملف.

يُذكر أنّ الاجتماع حضره وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، ووزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس، ووزير الخارجية المُكلَّف د. عمر قمر الدين، ووكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ الرشيد سعيد، والفريق أول ركن جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء ركن ياسر محمد عثمان مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.