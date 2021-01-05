رئيس مجلس الشرف المريخي يعد اللاعبين بحوافز دولارية ضخمة حال التأهل

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس الشرف المريخي أحمد بن طه التازي؛ إنه سَعيدٌ بالعمل على رفعه نادي المريخ العظيم، وأبان أنه سوف يعمل جاهداً على تأهيل الملعب الرئيسي بنادي المريخ والملعب الرديف والعمل على إنشاء أكاديمية رياضيه تحمل اسم التازي. وطلب رئيس مجلس الشرف من مجلس الإدارة التواصل مع كبرى الشركات العاملة بالسودان وإعداد تقرير عن المنشآت وحاجتها حتى يتم بدء العمل في التأهيل، ووعد بأن يتم دعم فريق الكرة بمحترفين على مستوى عال، وتمنى الفوز والتأهل لمرحلة المجموعات في مباراة المريخ غداً، كما أكد أنه رصد حافزا دولارياً كبيراً للاعبين في حالة التأهل، والعمل بعد ذلك لإتمام كل احتياجات الفريق من معسكرات وأزياء رياضية تناسب مكانة المريخ الأفريقية، وتمنى من الله للمريخ التقدم والازدهار.