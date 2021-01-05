تأكيداً لما انفردت به (السوداني): اعتماد الدبلوماسي الألماني فولكر بيرتس رئيساً لبعثة (يونيتامس) في السودان

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

قالت مصادر دبلوماسية لـ(السوداني)، إنّه تم اعتماد الدبلوماسي الألماني فولكر بيرتس رئيساً لبعثة (يونيتامس) في السودان، حيثُ تم ترشيحه من قِبل الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وفي وقتٍ سابق، كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ(السوداني) أنّ اتجاهاً لتسمية الألماني فولكر بيرتس رئيساً لبعثة (يونيتامس) في السودان.

وأوضحت المصادر أنّ الإعلان عنه سيكون في الأسبوع الأول من يناير، كما سيتكثف وصول موظفي البعثة اعتباراً من بداية العام 2021م.