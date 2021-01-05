انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 48% والوفيات 26% والجراح 44% للعام 2020

الخرطوم: السوداني

اكدت شرطة المرور في تقريرها السنوى للحوادث والاصابات المرورية للعام 2020، انخفاض اجمالى الحوادث المرورية الواقعة على الانسان بنسبة (48%) وحوادث الوفاة بنسبة (26%) والجراح بنسبة (44%)، فيما انخفضت حوادث التلف بنسبة (30%)، وذلك مقارنة بالعام 2019م.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة اعداد مسودة استراتيجية السلامة المرورية الثالثة للأعوام 2021م-2025 برئاسة اللواء شرطة حقوقي د .مدثر عبد الرحمن نصرالدين مدير الادارة العامة للمرور مقرر مجلس تنسيق السلامة المرورية اليوم بدارالشرطة ببرى، بحضور البروفسير محمد حسين ابوصالح خبير التخطيط الاستراتيجي واللواء شرطة صديق عبدالله مدير الادارة العامة للتخطيط برئاسة قوات الشرطة وممثلي الجهات ذات الصلة .

وأوضح مدير الادارة العامة للمرور في تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) ان الاجتماع ناقش موقف تنفيذ القرارات السابقة الخاصة بأعداد مذكرة لتحليل الوضع الراهن للطرق لمعرفة نقاط القوة والضعف بجانب تحليل البيئة الخارجية والمهددات لوضع المعالجات المطلوبة مقارنة بدول المحيط الاقليمى العربى والافريقى .

واشار الى ان التقرير السنوى للحوادث والاصابات المرورية للعام2020م مقارنة مع سابقه اكد انخفاض فى اجمالى الحوادث المرورية الواقعة على الانسان حيث بلغت (17009) اصابة بنسبة انخفاض (48%) فيما انخفضت حوادث الموت بنسبة (26%) فيما شهدت حوادث الجراح (8144) اصابة انخفاضا بنسبة(44%) مقارنة مع سابقتها وكانت حوادث الوفيات(3144) حالة وفاة .

فيما انخفضت حوادث التلف بنسبة (30%) مبينا ان لجنة اعداد مسودة استراتيجية السلامة المرورية تعمل على وضع مسودة متكاملة عبر خبراء بهدف تحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث بطرق المرور السريع باستصحاب رؤى وملاحظات أعضاء المسودة من جميع الجهات ذات الصلة.