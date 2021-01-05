تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالشمالية

دنقلا: السوداني

أعلن مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية الدكتور أبوذر محمد علي، تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد بالولاية.

وأكد أن حالات الاصابة الجديدة المؤكد في الفترة من التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي وحتي الرابع من شهر يناير الحالى بلغت (19) حالة وحالات التعافي (6) حالات وحالات الوفاة حالتين بكل من دنقلا والبرقيق .

وأشار د. ابوذر وفق (سونا)، الى أن محلية دنقلا سجلت خلال تلك الفترة (12) حالة، وحالتين بمحليات حلفا، والبرقيق ومروي، وحالة واحدة بمحلية الدبة دون تسجيل أي حالة بمحليتي القولد ودلقو، مضيفاً أن الحالات النشطة بالعزل المنزلي بلغت (66) حالة وبمركز العزل بدنقلا (3) حالات وبمركز العزل بمحلية حلفا حالة واحدة .

وقال مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية إن تراكمي حالات الاصابة بفايروس كورونا في الولاية الشمالية منذ بداية الجائحة بلغت (546) حالة متضمنة (397) حالة تعافي و(79) حالة وفاة.

وعزا تصاعد الحالات وتفشي الوباء بالولاية الي عدم إلتزام المواطنين بالموجهات والاشتراطات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للطواريء الصحية بالولاية الشمالية.