“القراي” يطالب بوضع أسس جديدة لتقويم الطلاب نهاية العام غير (الامتحانات)

الخرطوم: السوداني

انتقد مدير عام المركز القومي للمناهج والبحث التربوي في السودان، “عمر القراي” ، تقييم الطلاب عبر الامتحانات في نهاية العام، مؤكدا إسهامها في فشل العملية التعليمية.

مطالباً: بوضع أسس جديدة لتقويم الطلاب ووضع قياس لاستيعاب الطالب وقدرته على التحليل وقياس مهاراته والنشاط اللاصفي، جاء ذلك في المؤتمر الأول لمناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية والذي ينظمه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي.

وقال القراي: إن التقييم عبر الامتحان في نهاية العام أتى بنتائج بالغة الضرر، وأسهم في إفشال العملية التعليمية بالبلاد، وأضاف ”هناك تجارب لبعض الدول تركّز على النشاط اللاصفي بنسبة 65% ونسبة الامتحان 35% ”.

وشدّد القراي على ضرورة وضع طرق حديثة للتدريس وتوصيلها للطلاب عن طريق تدريب المعلم، وأردف” نؤكّد رفضنا للمنهج التقليدي الذي يقوم على التلقين ويرفض النقد والنقاش والذي تميزت به الحقبة المظلمة”، وفق قوله.