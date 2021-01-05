الإدارة العامة لتأمين التعدين تضبط 11 كيلو ذهب

الخرطوم: السوداني

نجحت مباحث الإدارة العامة لتأمين التعدين في الحد من عمليات تهريب الذهب، و تمكنت شعبة مباحث التعدين بولاية نهرالنيل اليوم الثلاثاء من ضبط 11كيلو و123جرام بحوزة احد المعدنين التقليدين بسوق ابوحمد إثر متابعة ميدانية لصيقة.

وتم حجز المعروضات واتخاذ الإجراءات القانونية وخلصت الاجراءات الي تحرير اورنيك مالي بسداد الرسوم المالية وقدرها عشرون مليون جنية بعدد 3 ايصالات الكترونية وحررت له استمارة ترحيل.

و وفق (متابعات المكتب الصحفي للشرطة) ان الضبطية تعتبر نوعية من حيث الكمية ورفد خزينة الدولة برسوم مالية مستحقة حاول المتهم التهرب من سدادها.