أخلاقنا لا تموت بعد الرحيل

همسة تربوية..د.عبدالله إبراهيم علي أحمد

الأخلاق الحسنة لها مكانةٌ رفيعةٌ في الدين الإسلامي، فيجب التحلي بها والعمل على تنميتها بأحسن الصور والأفعال، حيث الإسلام يقوم على أربعة أصولٍ وهي: الإيمان والأخلاق والعبادات والمعاملات، لذلك كان للأخلاق الفاضلة نصيب وافر في القرآن الكريم والسنة النبوية، كما أن الفطرة السليمة تدعو وتحث على الأخلاق الفاضلة الكريمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، من أوائل الدعاة الذين تحلوا بالأخلاق النبيلة، والأخلاق واضحةٌ من خلال تعامل الشخص مع غيره، كما أنها من أنجح وأقوى الوسائل في الدعوة إلى الله تعالى ونشر رسالة الإسلام، وهي من عوامل التفاضل بين الناس يوم القيامة، حيث قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (إنَّ أحَبَّكم إليَّ وأقرَبَكم منِّي في الآخرةِ، أحاسِنُكم أخلاقًا)، فبقاء الأمم مرتبطٌ ببقاء الأخلاق، وانهيار الأخلاق، يؤدي إلى انهيار الأمة، فهي التي تؤدي إلى نشر المحبة والمودة بين الناس وإنهاء العداوة والخصومة.

وبما أن الأخلاق هي فن الإستعداد للسعادة، في المقابل السعادة ليست الثراء فقط كما يظن الكثيرون، وفي ذات السياق يحكي جيمس بندر أحد خبراء التنمية البشرية: أنَ فلاحاً ظل يزرع نوع من الذرة ذات الجودة العالية، وكان يحصد بجانب الذرة جائزة أكثر وأجود الإنتاج، وعندما سألوه عن سر التفوق، قال:

أسافر بعيداً واستجلب البذور الجيدة وأوزعها على جيراني ليزرعوها في حقولهم، وبعد ذلك أزرع أنا بنفس البذور واهتم بالري والنظافة، وبهذا أنال جائزتي الإنتاج والجودة، فسألوه بدهشة: لماذا توزع بذورك الجيدة لجيرانك وأنت تعلم أنهم ينافسونك في نيل تلك الجائزة؟ رد الفلاح: أفعل ذلك كي أضمن عدم انتقال لقاحات البذور الرديئة من حقولهم إلى حقلي بواسطة الرياح، هكذا لخص الفلاح سر النجاح، بمعنى لينجح المرء في الحياة، عليه أن يساعد الآخرين على النجاح، والفرد مهما تعلم، لا يكون ناجحاً ما لم يؤثر إيجاباً على الآخرين بحيث ينجحوا أيضاً، ومن يفكر في النجاح بأنانية دون مساعدة الآخرين، كمن يحلم بأن يكون سعيداً في عالم البؤساء، لذلك نجاح من حولنا يُحسب لنا نجاحاً أعظم.

إذاً قيمة الإنسان ألاَ يعيش لنفسه فقط، فقد تكون أنت الرائع وأنت لا تدري، فليست الروعة بالإنجازات فحسب، بل الروعة بروحك الصافية وإلهامك للآخرين أن ينجحوا، وأن تعطيهم الأمل وتصحبهم في حياتهم وترسم الابتسامة على شفاههم، لأن كريم الأصل كالغصن كلما حمل ثماراً تواضع وانحنى، فقمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جُرحٌ يتكلم. أيضاً تحضرني قصة اليهودي جار الرسول صلى الله عليه وسلم، حين كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم برمي الشوك والقاذورات عند بيته صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيح القاذورات عن منزله، ولم يقل شيئاً كعادته، وفي ذات مرة لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأوساخ بداره، فذهب يتفقد جاره فوجده مريضاً، دخل صلى الله عليه وسلم على جاره اليهودي وتمنى له الشفاء، فسأل اليهودي الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف عرفت أني مريض؟

قال له: بمجرد أني لم أجد القاذورات التي ترميها عند باب بيتي، فبكى اليهودي بكاءً شديداً من طيب أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فنطق بالشهادتين ودخل في دين الإسلام، فماذا نحن فاعلون عندما تحل بنا المصائب ويشتد بنا الغضب؟

إذاً لنتحلَّ بالأخلاق النبيلة والسلوك القويم لنحسن التعامل مع الآخرين، فإذا فشلت في رفع أحد لمستوى درجة أخلاقك، فلا تدعه ينجح في إنزالك لمستوى أخلاقه، ولا تندم إطلاقاً على أنك عاملت الآخرين بقلب نقي ونية صافية، فإن الله سوف يجزيك على قدر نيتك وسوف يجازيهم على قدر نواياهم، ولنكن كالنخلة التي يرميها الناس بالحجارة، فترمي أطيبَ الثمرِ، ومن أجمل ما قرأت، قال غاندي:

)رماني الناس بالحجارة فجمعتها وبنيت بيتاً). فمن السعادة ما يمحو الأحزان، ومن اليقين ما يزيد الإيمان، فالفراشات لا تعرف ألوان أجنحتها ولكن أعين البشر تعرف مدى روعتها، كذلك من البشر من يعرف مدى أهميتك وروعتك، وتذكر أن الأخلاق لا تموت بعد الرحيل.

خبير المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية

الدوحة – قطر