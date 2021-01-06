استئناف الدراسة للصفوف النهائية بالخرطوم الأحد المقبل

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، عن استئناف الدراسة بالصفين الثامن أساس والثالث ثانوي، يوم الأحد المقبل العاشر من يناير الحالي.

وأصدر مدير عام التعليم بالولاية، محمد إبراهيم علي اليوم الأربعاء، قراراً إدارياً رقم (1) لسنة 2021م والخاص باستئناف الدراسة بالصفين الثامن أساس والثالث ثانوي في العاشر من يناير الحالي.

ودعا مدير عام التعليم بالولاية، مديري المحليات إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، من خلال المحافظة على النظافة العامة في المدرسة والنظافة الشخصية للطلاب والتلاميذ، فضلاً عن تحقيق التباعد البدني داخل حجرات الدراسة وخارجها، مع الالتزام بارتداء الكمامات داخل المدرسة.