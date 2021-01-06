والي الجزيرة: مراكز العزل امتلأت تماماً وإغلاق كامل الجمعة من كل أسبوع

الخرطوم: السوداني

قال والي ولاية الجزيرة عبد الله ادريس الكنين، إن الوضع الصحي بالولاية غير مطمئن، وإن الحالات في تزايد كبير جداً.

وقال الوالي في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، إن الولاية ستفرض حظراً شاملاً مع المحافظة على حصول الناس لضرورياتهم اليومية وما يسد الرمق، مشيراً إلى إنهم بدأوا في إغلاق شامل مع استثناءات للتجار العموميين والصيدليات ومحلات الأكل والشرب.

وتوقع والي الجزيرة انخفاض عدد الإصابات في الأيام القادمة بعد الإجراءات المتخذة، منوهاً إلى أن الولاية قررت الإغلاق بشكل كامل أيام الجمع من كل أسبوع.

وعن إمكانات الولاية الصحية، قال الكنين إن بالولاية 4 مراكز عزل صحي امتلأت تماماً، وطالب الخيِّرين والحكومة الاتحادية ورجال الأعمال والمنظمات بتقديم المساعدات للولاية.